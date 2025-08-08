Bisnis Indonesia Premium
Generali Indonesia Gelar Roadshow Kesehatan Bertajuk Generali Health Cities di 17 Kota

Generali Health Cities merupakan wujud kepedulian Generali Indonesia pada kesehatan masyarakat sekaligus dalam rangkaian ulang tahun perusahaan ke-17.
Jumat, 8 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih mengalami peningkatan signifikan dalam kasus penyakit, termasuk diantaranya diabetes, tuberkulosis, serta penyakit mental seperti kecemasan dan gangguan tidur. Mengerti akan tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia serta sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-17, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali Indonesia”) menggelar roadshow kesehatan bertajuk Generali Health Cities di 17 kota, yang diselenggarakan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus.

Dalam roadshow kesehatan Generali Health Cities, Generali Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses pemeriksaan lengkap, mulai dari medical check up (MCU), body mass index (BMI), tes pernapasan, tes mata, pemeriksaan jantung electrocardiogram (EKG), dan konsultasi dokter. Bekerjasama dengan rumah sakit dan jaringan kesehatan rekanan, acara ini akan diadakan di kota Bandung, Medan, Palembang, Jakarta, Tangerang, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Cianjur, Malang, Pontianak, Palangkaraya, Pekanbaru, Makassar, hingga Jayapura dan akan melibatkan partisipasi ribuan  peserta dan relawan. Hal ini selaras dengan jangkauan pemasaran Generali Indonesia yang saat ini berada di lebih dari 35 kota dengan didukung oleh ribuan agen profesional dan berlisensi, dari Medan hingga Jayapura.

Dalam rangkaian roadshow tersebut, Generali Health Cities diselenggarakan secara serempak di Kota Jakarta dan Tangerang pada hari ini (8/8), setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Medan, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Batam, Malang, Cianjur, Jayapura dan Pontianak. Kali ini, Generali Health Cities diselenggarakan di Kantor Pusat Generali Indonesia yang berlokasi di Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jakarta, dan Kantor Pemasaran Generali Indonesia Allrise di Ruko Prominence Blok 38 H No.05, Alam Sutera, Tangerang yang diikuti oleh ratusan masyarakat seperti nasabah dan masyarakat sekitar. Selain cek kesehatan, dalam acara ini masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti health talk yang akan membahas seputar tren kesehatan dan penyakit, serta cara penanganannya, sekaligus berdonasi melalui gerakan The Human Safety Net (THSN). Seluruh hasil donasi pada program THSN akan disalurkan melalui mitra NGO Yayasan Jarimatika (Komunitas Ibu Profesional) untuk peningkatan kualitas hidup keluarga di Indonesia. The Human Safety Net sendiri merupakan gerakan global Generali Group yang aktif di 26 negara, dan bertujuan untuk membuka potensi orang-orang yang hidup dalam keadaan rentan, sehingga mereka dapat mengubah kehidupan keluarga dan komunitas mereka.

Generali Indonesia Gelar Roadshow Kesehatan Bertajuk Generali Health Cities di 17 Kota
Direktur dan Chief Legal & Sharia Business Generali Indonesia Arry B. Wibowo (kiri) bersama Direktur dan Chief Financial Officer Chin Nyean Soon saat meninjau pelaksanaan test kesehatan pada acara Generali Health Cities di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Generali Health Cities merupakan wujud kepedulian Generali Indonesia pada kesehatan masyarakat sekaligus dalam rangkaian ulang tahun perusahaan ke-17. Roadshow Generali Health Cities berlangsung di 17 kota, selama bulan Juni, Juli dan Agustus. Bisnis/Abdullah Azzam
Generali Indonesia Gelar Roadshow Kesehatan Bertajuk Generali Health Cities di 17 Kota
Direktur dan Chief Legal & Sharia Business Generali Indonesia Arry B. Wibowo (ketiga kanan) bersama Direktur dan Chief Financial Officer Chin Nyean Soon (ketiga kiri) meninjau pelaksanaan test kesehatan pada acara Generali Health Cities di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Generali Health Cities merupakan wujud kepedulian Generali Indonesia pada kesehatan masyarakat sekaligus dalam rangkaian ulang tahun perusahaan ke-17. Roadshow Generali Health Cities berlangsung di 17 kota, selama bulan Juni, Juli dan Agustus. Bisnis/Abdullah Azzam
Generali Indonesia Gelar Roadshow Kesehatan Bertajuk Generali Health Cities di 17 Kota
Peserta mengikuti test kesehatan pada acara Generali Health Cities di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Generali Health Cities merupakan wujud kepedulian Generali Indonesia pada kesehatan masyarakat sekaligus dalam rangkaian ulang tahun perusahaan ke-17. Roadshow Generali Health Cities berlangsung di 17 kota, selama bulan Juni, Juli dan Agustus. Bisnis/Abdullah Azzam
