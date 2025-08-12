Local Brand BOHOPANNA Gelar Padel Dash, Pertama di Indonesia Turnamen Sportstainment untuk Ibu dan Anak

Bisnis Indonesia Premium
Momentum ini juga menandai peluncuran perdana koleksi BOHOPANNA Kids’ Sportswear, sebuah lini busana olahraga anak yang mengutamakan kenyamanan dan gaya.
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:48
Bisnis.com, JAKARTA -  BOHOPANNA, brand lokal favorit untuk fashion bayi dan anak, sukses menyelenggarakan event sportainment perdananya yang memadukan gaya hidup aktif, fashion anak, dan quality time keluarga. Bertajuk “BOHOPANNA Padel Dash”, event ini digelar pada 20 Juli 2025 di Republic Padel, TB Simatupang, bekerja sama dengan AMARE Padel Academy. Acara ini menjadi turnamen padel pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi ibu dan anak, dengan konsep unik yang menggabungkan kompetisi olahraga, coaching clinic, dan peluncuran koleksi terbaru BOHOPANNA Kids’ Sportswear, koleksi busana olahraga untuk anak-anak yang stylish dan nyaman.

“Melalui Padel Dash, kami ingin mengajak para ibu yang aktif untuk mengekspresikan diri lewat gaya hidup sehat sekaligus menginspirasi anak-anak mereka agar mencintai olahraga sejak dini. Dengan olahraga padel yang sedang naik daun, ini adalah momentum yang tepat untuk memperkenalkan keseruan padel ke tengah keluarga muda Indonesia,” ujar Devy Natalia, CEO BOHOPANNA.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta, dengan demografi peserta didominasi oleh 50% para moms dan 50% anak anak. Turnamen terdiri dari tiga kategori, yaitu Bronze dan Upper Beginner untuk kategori Women’s Doubles, serta kategori Mom & Kid untuk pasangan ibu dan anak berusia 10 hingga 15 tahun.

Tidak hanya kompetisi, anak-anak juga berkesempatan mengikuti Coaching Clinic khusus padel yang terbagi ke dalam dua kelompok usia: 4-7 tahun dan 8-10 tahun, dipandu langsung oleh pelatih profesional dari AMARE Padel Academy. Semangat sportainment benar-benar terasa sepanjang acara, dari rally seru di lapangan hingga tawa riang anak-anak saat berlatih. Seluruh peserta berkompetisi memperebutkan total hadiah senilai lebih dari 10 juta rupiah, dengan masing-masing kategori mendapatkan hadiah utama sebesar Rp3.000.000 untuk Bronze, Rp2.500.000 untuk Upper Beginner, dan Rp2.000.000 untuk kategori Mom & Kid. Acara pun semakin meriah dengan kehadiran MC kondang sekaligus pegiat olahraga, Augie Fantinus, yang membawa energi positif dan semangat kompetisi yang sehat.

Momentum ini juga menandai peluncuran perdana koleksi BOHOPANNA Kids’ Sportswear, sebuah lini busana olahraga anak yang mengutamakan kenyamanan dan gaya. Dirancang untuk mendukung anak-anak agar tetap aktif sekaligus tampil stylish, koleksi ini mencerminkan semangat BOHOPANNA dalam menginspirasi keluarga Indonesia untuk hidup sehat dan seru bersama. “Koleksi ini adalah cerminan komitmen BOHOPANNA untuk terus hadir di momen penting keluarga Indonesia, termasuk dalam kegiatan olahraga,” tambah Devy.

