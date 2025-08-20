Bisnis Indonesia Premium
Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:00
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.

Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Adapun Inosentius Samsul merupakan calon tunggal dalam uji kelayakan tersebut yang telah menempuh penjaringan yang dilakukan Komisi III DPR RI dan telah memenuhi syarat-syarat administratif sebelum mengikuti uji kelayakan itu.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Inosentius memaparkan visi dan misinya untuk Mahkamah Konstitusi ke depannya. 

Adapun visi yakni akan membawa MK menjadi lembaga peradilan yang akuntabel dan transparan, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun dan ingin membenahi cara berpikir publik terhadap MK dan tidak akan mengeluarkan putusan yang kontroversial.

Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

