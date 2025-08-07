Bisnis Indonesia Premium
Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI

Kegiatan yang diikuti puluhan penghuni panti sosial jompo tersebut digelar oleh pihak yayasan untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:44
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga lanjut usia (lansia) bermain memindahkan gelas menggunakan tali secara berkelompok saat mengikuti lomba dalam menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Panti Werda Pengayoman, Semarang, Jawa Tengah

Kegiatan yang diikuti puluhan penghuni panti sosial jompo tersebut digelar oleh pihak yayasan untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus memberikan motivasi rasa semangat hidup serta mental yang lebih sehat kepada para warga lansia melalui permainan motorik. 

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
Sejumlah warga lanjut usia (lansia) bermain memindahkan gelas menggunakan tali secara berkelompok saat mengikuti lomba dalam menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Panti Werda Pengayoman, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025). ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
Pengasuh memasangkan stiker bendera Merah Putih kepada warga lanjut usia (lansia) sebelum dimulainya lomba dalam menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Panti Werda Pengayoman, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025). ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

