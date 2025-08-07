Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga lanjut usia (lansia) bermain memindahkan gelas menggunakan tali secara berkelompok saat mengikuti lomba dalam menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Panti Werda Pengayoman, Semarang, Jawa Tengah

Kegiatan yang diikuti puluhan penghuni panti sosial jompo tersebut digelar oleh pihak yayasan untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus memberikan motivasi rasa semangat hidup serta mental yang lebih sehat kepada para warga lansia melalui permainan motorik.