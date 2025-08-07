Bisnis Indonesia Premium
Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 mengangkat tema "Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi"
Rachman
Rachman - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:30
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 mengangkat tema "Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi" di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, pada 7-9 Agustus 2025.

KSTI 2025 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan forum strategis berskala nasional dan internasional yang mempertemukan lebih dari 3.000 peserta, yang terdiri dari ilmuwan terkemuka, teknokrat, CEO BUMN, pelaku industri strategis nasional, pengambil kebijakan tingkat tinggi, serta diaspora Indonesia dari berbagai negara.

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada acara pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 mengangkat tema "Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi" di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Rachman
1 / 3
Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia
Menteri Investasi dan hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (dari kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad Ma'ruf Maulana menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Investasi dan Hilirisasi, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Pengembangan Kawasan Industri di sela-sela acara pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Rachman
2 / 3
Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan saat acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Rachman
3 / 3
Penulis : Rachman
Editor : Nurul Hidayat

Topik

