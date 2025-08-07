Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 mengangkat tema "Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi" di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, pada 7-9 Agustus 2025.

KSTI 2025 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan forum strategis berskala nasional dan internasional yang mempertemukan lebih dari 3.000 peserta, yang terdiri dari ilmuwan terkemuka, teknokrat, CEO BUMN, pelaku industri strategis nasional, pengambil kebijakan tingkat tinggi, serta diaspora Indonesia dari berbagai negara.