BKI Perkuat Peran di Industri Maritim Lewat Partisipasi di INAMARINE 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam mendukung kemajuan industri maritim dan offshore, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, turut ambil bagian dalam ajang INAMARINE 2025. Pameran ini menjadi platform strategis bagi pelaku industri maritim nasional dan internasional untuk memperluas jejaring, membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan sektor maritim di Indonesia secara berkelanjutan. Diselenggarakan pada 29–31 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pameran ini menjadi momentum penting bagi BKI untuk menunjukkan kontribusi aktifnya dalam mendorong daya saing industri maritim nasional di kancah global.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Direktur PT BKI (Persero), R. Agus Doddy Dwisagita dan Arief Budi Permana turut hadir langsung dalam pameran ini. Dalam kesempatan ini, BKI juga menghadirkan booth khusus yang menampilkan berbagai inovasi layanan, termasuk solusi klasifikasi dan sertifikasi untuk sektor maritim dan offshore. Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagi wawasan, membangun relasi, dan membuka peluang kolaborasi di masa depan.

Selain berpartisipasi sebagai peserta, BKI juga berperan aktif dalam rangkaian acara utama INAMARINE 2025, yakni International Blue Economy Expo and Summit (IBEES) 2025. Dalam forum ini, Direktur PT BKI (Persero), R. Agus Doddy Dwisagita, tampil sebagai pembicara pada sesi kedua yang membahas tema Maritime Standardization & Classification. Forum ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan gagasan, bertukar pengalaman, serta mendorong sinergi multipihak dalam mendukung ekonomi biru.

INAMARINE 2025 merupakan penyelenggaraan ke-13 dari pameran tahunan yang telah dikenal luas sebagai pameran dagang terkemuka di Asia, dengan fokus pada sektor maritim dan offshore. Sebagai satu-satunya pameran B2B khusus untuk sektor kelautan, INAMARINE menawarkan peluang besar bagi pelaku industri untu’k menampilkan produk, menjalin kemitraan, serta memperluas cakupan bisnis dengan para pelaku industri maritim nasional dan internasional.