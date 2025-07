Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan Asosiasi Sopir Logistic Indonesia (ASPLI) menggelar aksi menuntut pemerintah mengkaji kembali RUU nol kelebihan muatan dan dimensi atau zero over dimensi over loading (ODOL).

Ratusan sopir truk itu berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Sumatra dan Kalimantan Selatan.