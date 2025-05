Bank Dunia Sebut 60 Persen Masyarakat Indonesia Miskin

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung sesuai standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas alias upper middle-income country.

Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari atau setara dengan Rp38.411,37 per kapita per hari, sekitar Rp1.152.341,2 atau Rp1,15 juta per bulan.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang.