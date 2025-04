Pelepasan Ekspor Baja Lapis Seng Sebanyak 10.000 Ton

Bisnis.com, Jakarta - PT AM/NS Indonesia, salah satu produsen besi baja terbesar di Indonesia kembali mencatatkan tonggak strategis dengan melepas ekspor sebanyak 10.000 ton produk Baja lapis Seng (Galvanize) ke pasar Amerika Serikat dengan nilai sekitar USD10 juta.

Ekspor ini merupakan bagian penting dari upaya perusahaan dalam memperkuat bisnisnya di pasar internasional dan memperkuat posisi di pasar global.

Saat ini, Amerika Serikat dan Kanada menjadi pasar ekspor utama bagi produk galvanize PT AM/NS Indonesia. Perusahaan menargetkan dapat mengekspor baja ke AS sebesar 5.000 - 6.000 ton per bulan, dan ekspor ke Kanada sekitar 3.000 - 4.000 ton per kuartal dengan menyesuaikan dinamika pasar.