Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai

Bisnis.com, JAKARTA - Kapal tanker berbendera asing memuat minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di Dermaga B Curah Cair Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Branch Dumai, Riau

Dinas Perdagangan Kota Dumai dan otoritas kepabeanan mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya di Semester I 2025 sebanyak 3,8 juta ton atau naik 127 persen year-on-year (YoY) dengan nilai transaksi perdagangan sebesar 3,4 miliar dolar AS dan importir terbesar Pakistan, China serta Vietnam sehingga penerimaan negara dari bea keluar ikut meningkat dari Rp661 miliar menjadi Rp4,9 triliun.