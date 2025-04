Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi dan beautifikasi yang dilakukan InJourney Airports membawa Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi lebih baik.

Bandara Soekarno-Hatta meraih 4-Star Airport Rating, lalu Peringkat 9 Best Airport in Asia, Peringkat 3 Best Airport untuk kategori 50-60 juta penumpang.

Sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai menerima penghargaan lainnya, yakni Peringkat 6 Best Regional Airports in Asia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal