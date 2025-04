Zebra Technologies Rilis Temuan Perusahaan Pergudangan Global Akan Gunakan AI

Bisnis.com,JAKARTA - Zebra Technologies, perusahaan digitalisasi dan otomatisasi alur kerja merilis hasil temuan dari Warehousing Vision Study terbarunya dalam studi berjudul Elevating Every Move: The Formula for High Performance Warehousing. Menurut studi tersebut, 63% dari para pemimpin perusahaan pergudangan global berencana untuk menggunakan software kecerdasan buatan (AI) (63% di Asia Pasifik) dan augmented reality (AR) (65% di Asia Pasifik) dalam waktu lima tahun.

Selain itu, 64% pemimpin yang mengikuti survei tersebut secara global dan 63% di Asia Pasifik, berencana untuk menambah anggaran modernisasi gudang dalam lima tahun mendatang. Dari sudut pandang industri, Interact Analysis memproyeksikan luas area pergudangan global akan meningkat 27% menjadi 42 miliar kaki persegi pada 2030, dari 33 miliar kaki persegi pada 2023. Pengeluaran terkait dengan tenaga kerja di gudang juga akan menunjukkan peningkatan dalam jangka panjang, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7% hingga 2030.