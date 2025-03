TikTok dan Tokopedia-TikTok Shop Bicara Tren Ramadan Ekstra Seru 2025

i awal Ramadan 2025, live streaming melalui fitur LIVE di TikTok ditonton lebih dari 2 miliar kali.

Bisnis.com, JAKARTA - Di awal Ramadan 2025, live streaming melalui fitur LIVE di TikTok ditonton lebih dari 2 miliar kali, dan sejumlah produk paling laris di TikTok Shop by Tokopedia lewat live streaming di TikTok, antara lain: baju muslim wanita, parfum, skincare, make up, serta hampers.

Ada lebih dari 72 juta short video yang diunggah di TikTok oleh penjual maupun kreator di seminggu pertama Ramadan 2025. Artinya, partisipasi pengguna meningkat drastis dibanding tahun lalu di mana ada jutaan short video diunggah ke TikTok sepanjang bulan Ramadan 2024. Berkat ‘kekuatan penemuan TikTok’ berupa sistem rekomendasi terpersonalisasi, konten autentik, dan dukungan komunitas yang kuat, perdagangan daring menuju era ‘discovery e-commerce’ yang memungkinkan pengguna Tokopedia dan TikTok Shop melakukan jual beli online makin aman, terpercaya, dan menyenangkan, termasuk di bulan Ramadan.

“Jutaan penjual di Tokopedia dan TikTok Shop bisa meningkatkan transaksi lewat ekosistem yang sinergis bersama TikTok melalui konten video promosi yang dibuat oleh penjual maupun jutaan kreator di TikTok. Contohnya, brand lokal fashion berusia lebih dari 20 tahun, Gaudi, berhasil menaikkan penjualan 2 kali lipat di TikTok Shop tahun lalu lewat pemanfaatan fitur LIVE di TikTok. Di sisi lain, jumlah penjual di TikTok Shop menjelang Ramadan 2025 naik 40%. Untuk membantu penjual yang jumlahnya makin banyak ini meningkatkan penjualan di Ramadan, Tokopedia dan TikTok Shop kembali mengadakan Ramadan Ekstra Seru hingga 25 Maret 2025 didukung oleh kekuatan penemuan TikTok,” jelas Communications Director, TikTok Indonesia, Anggini Setiawan.

Head of Communications of Tokopedia and TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan, mengatakan, “Ramadan Ekstra Seru adalah salah satu kampanye terbesar kami untuk membantu konsumen memenuhi kebutuhan Ramadan hingga Lebaran lewat penawaran menarik, seperti gratis ongkir, flash sale, dan diskon. Sahur menjadi salah satu waktu yang paling digemari masyarakat untuk belanja di Ramadan Ekstra Seru. Saat sahur, nilai transaksi di Tokopedia dan TikTok Shop berkat Ramadan Ekstra Seru naik rata-rata 10,5 kali lipat. Di sisi lain, Tokopedia bekerja sama dengan lembaga penyalur zakat kredibel untuk mempermudah masyarakat membayar zakat secara aman dan amanah.” Simak produk paling laris di Tokopedia dan TikTok Shop pada awal bulan Ramadan 2025 di sini.

Ramadan Ekstra Seru juga membantu penjual, khususnya brand lokal, dan kreator di Indonesia memanfaatkan momentum Ramadan dengan maksimal. Peningkatan pesanan penjual di Tokopedia dan TikTok Shop yang berpartisipasi dalam kampanye ini naik rata-rata 2 kali lipat.4 Kurma Alif, salah satu lini bisnis Kalaborasi Group, bahkan mengalami kenaikan penjualan 10 kali lipat di Tokopedia berkat menggunakan integrated seller center Tokopedia dan TikTok Shop, termasuk saat berpartisipasi dalam Ramadan Ekstra Seru 2025.