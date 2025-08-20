Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar

Program berdurasi lima tahun akan memberikan akses kepada 90.000 pelajar di seluruh Indonesia terhadap sarana pembelajaran digital dan keterampilan masa depan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - UOB bersama Ruangguru meluncurkan program berdurasi lima tahun yang akan memberikan akses kepada 90.000 pelajar di seluruh Indonesia terhadap sarana pembelajaran digital dan keterampilan masa depan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif regional UOB My Digital Space, yang bertujuan mempersempit kesenjangan digital serta menghadirkan akses pembelajaran berkualitas bagi generasi muda.

Selama lima tahun, sebanyak 90.000 pelajar akan dibekali dengan perangkat serta kurikulum yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan komputasional – keterampilan inti yang dibutuhkan untuk sukses di era digital yang serba cepat dan didorong oleh kecerdasan buatan.

Setiap tahunnya, program ini akan menjangkau siswa di 500 sekolah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia.

Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar
Co-Founder and CEO Ruangguru Belva Devara (tengah) bersama President Director, UOB Indonesia Hendra Gunawan (kedua kanan) melakukan perjanjian kerja sama disaksikan Deputy Chairman and Group CEO UOB Wee Ee Cheong (kiri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kedua kiri) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
1 / 4
Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan kata sambutan pada Peluncuran Nasional Program UOB My Digital Space bersama Ruangguru di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
2 / 4
Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar
Co-Founder and CEO Ruangguru Belva Devara (dari kanan), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Deputy Chairman and Group CEO UOB Wee Ee Cheong dan President Director, UOB Indonesia Hendra Gunawan pada Peluncuran Nasional Program UOB My Digital Space bersama Ruangguru di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
3 / 4
Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar
Siswa membawa bendera merah putih disela-sela Peluncuran Nasional Program UOB My Digital Space bersama Ruangguru di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
4 / 4
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

1 jam yang lalu

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
2+

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

2 jam yang lalu

Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar
4+

Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar

3 jam yang lalu

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

4 jam yang lalu

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi
2+

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi

5 jam yang lalu

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026

6 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
38 menit yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
3 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP
Kabar Jateng & DIY
1 menit yang lalu

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

Saham Non-Cyclicals jadi Benteng Terakhir IHSG Jika PDB RI Tak Capai 5%
Rekomendasi
19 menit yang lalu

Saham Non-Cyclicals jadi Benteng Terakhir IHSG Jika PDB RI Tak Capai 5%

Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?
Manufaktur
26 menit yang lalu

Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?
Ekonomi
29 menit yang lalu

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

3

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram