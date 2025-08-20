Pembelajaran Digital Untuk 90.000 Pelajar

Bisnis.com, JAKARTA - UOB bersama Ruangguru meluncurkan program berdurasi lima tahun yang akan memberikan akses kepada 90.000 pelajar di seluruh Indonesia terhadap sarana pembelajaran digital dan keterampilan masa depan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif regional UOB My Digital Space, yang bertujuan mempersempit kesenjangan digital serta menghadirkan akses pembelajaran berkualitas bagi generasi muda.

Selama lima tahun, sebanyak 90.000 pelajar akan dibekali dengan perangkat serta kurikulum yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan komputasional – keterampilan inti yang dibutuhkan untuk sukses di era digital yang serba cepat dan didorong oleh kecerdasan buatan.

Setiap tahunnya, program ini akan menjangkau siswa di 500 sekolah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia.