Strategi IDSurvey Mencapai Top 20 Tic Global Pada Tahun 2029

IDSurvey Holding BUMN Jasa Survei gelar Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Awali tahun, IDSurvey Holding BUMN Jasa Survei gelar Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) tahun 2025 pada Kamis, 30 Januari 2025 di Shangri-La Hotel. RKAP IDSurvey 2025 mengusung tema “Transformasi Korporasi Menuju Keunggulan Bisnis Berkelanjutan”, mencerminkan tekad IDSurvey dalam mempertahankan keunggulan sebagai pemimpin pasar TIC Indonesia.

RUPS dengan agenda penetapan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2025 dan rencana kerja dan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkukan, serta penetapan kontrak manajemen tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan Dewan Komisaris tahun 2025, dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur KBUMN, Chairiah, pemegang saham seri A, seri B mayoritas dan seri B.

Adapun dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, Direktur Utama IDSurvey Arisudono menyebutkan strategi jangka panjang perusahaan 2025-2029. Pada tahun pertama ini, yakni tahun 2025 terdapat 27 inisiatif transformasi yang akan dijalankan yakni dari aspek Human Capital, Procurement & Asset Management, Digital & IT, Financial Synergy, New Business Model & M&A, Operational Excellence, Strategic Growth & Market Expansion, Go-to-Market, R&D and Sustainability.