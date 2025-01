Unifam Gelar Rangkaian Unifam Connecting Day 2025 untuk Perkuat Sinergi Internal dan Kemitraan Eksternal

PT United Family Food (Unifam) kembali menggelar serangkaian acara tahunan yang bertajuk Unifam Connecting Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tahun 2025, PT United Family Food (Unifam) kembali menggelar serangkaian acara tahunan yang bertajuk Unifam Connecting Day 2025. Kegiatan ini dimulai dengan dua acara penting yang diadakan di awal bulan Januari, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi internal, menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra bisnis eksternal, serta meneguhkan semangat keluarga yang menjadi landasan utama perusahaan.

Pada tanggal 7 hingga 9 Januari 2025, Unifam mengadakan National Connecting Team (NCT) 2025 di Kaliurang, Yogyakarta, yang dihadiri lebih dari 100 Unifamers, termasuk CEO, Executive Director, serta jajaran top manajemen perusahaan. Acara ini bertujuan untuk memperkokoh kolaborasi antar tim sales Unifam guna mencapai target perusahaan yang ambisius di tahun 2025. Steven Wijaya, CEO Unifam, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk meraih kesuksesan bersama. “Dengan semangat kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, saya yakin kita bisa mewujudkan target yang telah ditetapkan,” ujar Steven.

Acara ini dipenuhi dengan berbagai sesi pembekalan yang mencakup pelatihan dan presentasi dari narasumber internal dan eksternal, seperti James Gwee, Sales Trainer Profesional. Selain itu, komitmen dan dedikasi tiap region dan kanal juga ditunjukkan melalui sesi Komitment Presentation yang menginspirasi seluruh peserta. Sebagai puncak acara, Unifam memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang telah menunjukkan kinerja luar biasa pada tahun 2024, serta mengadakan sesi team building yang menyegarkan, seperti lava tour Merapi.

Tidak hanya berfokus pada internal, Unifam juga menggelar Unifam Business Partner Gathering pada 15 Januari 2025 di Jakarta Utara. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan komunikasi dengan para rekanan bisnis Unifam. Hadir dalam acara tersebut Steven Wijaya, CEO Unifam, Ongkie Tedjasurja, Executive Director Unifam, serta para vendor rekanan yang telah bekerja sama dengan perusahaan.

Steven Wijaya menyampaikan bahwa Unifam sangat mengutamakan kerja sama yang harmonis dengan mitra-mitra bisnisnya. “Keberhasilan bisnis kami tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal, tetapi juga oleh kemitraan yang kuat dengan para vendor dan mitra kami. Kami ingin memastikan hubungan ini tetap solid dan berkembang,” ungkap Steven. Ongkie Tedjasurja menambahkan bahwa silaturahmi adalah kunci sukses dalam hubungan bisnis, dan acara ini bertujuan untuk lebih mendekatkan Unifam dengan para rekanannya.

Yohanes Ali, Head of Procurement Unifam, juga menyampaikan bahwa acara ini memberikan kesempatan untuk saling mendengarkan tantangan yang dihadapi bersama para rekanan dan menciptakan solusi kolaboratif yang lebih efisien. “Kami ingin menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk kesuksesan di masa depan,” ujar Ali.

Lebih dari itu, Unifam Connecting Day 2025 juga menjadi momen penting untuk memperkuat tagline perusahaan "From Our Family to Your Family". Dalam setiap langkah dan acara yang diadakan, Unifam menegaskan bahwa keluarga besar perusahaan tidak hanya terdiri dari karyawan, tetapi juga mitra bisnis yang dianggap sebagai bagian integral dari keluarga Unifam. Hal ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang dipegang teguh oleh perusahaan, dan meneguhkan komitmen untuk bekerja bersama sebagai satu keluarga dalam mencapai kesuksesan.

Dengan serangkaian acara ini, Unifam menunjukkan komitmennya untuk membangun tim yang solid, baik dari dalam perusahaan maupun dengan mitra bisnisnya. Unifam berharap dapat terus bekerja sama dengan seluruh tim dan rekanan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di tahun 2025 dan seterusnya.