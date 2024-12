Tutup Penghujung Tahun 2024 dengan Semangat Hidup Sehat, Generali Indonesia Dukung Semarang 10K

Generali Indonesia mendukung event olahraga lari nasional, Semarang 10K, dengan menjadi insurance partner yang memberikan perlindungan kepada 2.500 pelari

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai perusahaan yang terus mengedepankan sustainability dalam menjalankan bisnisnya, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali Indonesia”) terus berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung masyarakat dan lingkungan guna memastikan keberlangsungan di masa mendatang.

Di akhir tahun ini, untuk ketiga kalinya Generali Indonesia mendukung event olahraga lari nasional, Semarang 10K, dengan menjadi insurance partner yang memberikan perlindungan kepada 2.500 pelari di 3 kategori, yakni 10K Nasional, 10K Master 40+, dan 10K pelajar. Proteksi asuransi yang Generali Indonesia berikan berupa perlindungan jiwa dan kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan termasuk berbagai risiko yang berhubungan langsung dengan olahraga lari selama acara berlangsung.

Semarang 10K merupakan acara ke 8 (delapan) sekaligus penutup dari rangkaian acara olahraga yang didukung Generali Indonesia tahun ini, setelah sebelumnya perusahaan memberikan dukungan pada ajang Cycling de Jabar, LPS Monas Half Marathon, RunHub, PLN Electric Run, Victoria Run, Borobudur Marathon 2024 dan Musi Run di Palembang. Sepanjang tahun 2024 ini, dari dukungan yang diberikan, Generali Indonesia telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 32.000 peserta, yang merupakan wujud komitmen perusahaan dalam terus mempromosikan hidup sehat sekaligus merupakan wujud dari nilai Generali yang terus tumbuh bersama masyarakat dan komunitas, live the community.

Jutany Japit selaku Director and Chief Operation Officer Generali Indonesia mengungkapkan, “Generali Grup di seluruh dunia, termasuk Generali Indonesia memiliki komitmen yang kuat pada sustainability atau keberlanjutan, dan hal ini direfleksikan salah satunya melalui peran aktif Generali Indonesia dalam mendukung penyelenggarakan Semarang 10K. Olahraga lari semakin menjadi tren yang positif, dan melalui olahraga ini semakin banyak masyarakat yang ikut juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya proteksi kesehatan, khususnya di tren klaim kesehatan yang terus meningkat.”

Kembali mengusung tema ‘Step Up Your Limit’, Semarang 10K menggabungkan semangat kompetitif dan keseruan berlari sehingga tidak hanya adrenalin yang dirasakan, namun diharapkan peserta juga tetap bergembira bersama. Keseruan semakin lengkap lewat hadirnya berbagai aktivitas seru dari Generali Indonesia, dimana peserta bisa menikmati expression zone menarik, name printing di jersey, refresment, dan kesempatan bagi para pelari untuk berdonasi melalui pembelian jersey lari yang hasil penjualannya akan disumbangkan untuk ketahanan keluarga Indonesia melalui gerakan The Human Safety Net (THSN). Tidak ketinggalan di setiap acaranya, Generali Indonesia juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelari yang ingin mengetahui proteksi Generali Indonesia lebih detail.

Selain memberikan perlindungan saat pelari mengikuti race, kami juga mengajak pelari dan pengunjung untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Wujud kepedulian ini kami hadirkan melalui berbagai macam tes kesehatan yang bisa diikuti secara gratis, mulai dari 3D Body Posture, Mini MCU yang akan memeriksa kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kesehatan masih terus menjadi perhatian Generali Indonesia, mengingat risiko yang masih tinggi yang dibarengi dengan inflasi medis yang terjadi saat ini, sehingga penting bagi siapapun untuk memastikan diri dalam kondisi sehat dan memiliki gaya hidup sehat.