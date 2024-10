Karya Inovasi Produk Makanan Bergizi Raih AHM Best Student 2024

AHM Best Student merupakan ajang adu gagasan inovasi dan kreativitas remaja berprestasi dengan topik utama kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA - Siswi SMA Negeri 2 Payakumbuh, Sumatra Barat Ihsani Salsa Widri ditetapkan sebagai pemenang AHM Best Student 2024. Ihsani mengemas ide kreatifnya dalam inovasi produk mie berbahan dasar buah labu dan dikombinasikan dengan abon lele yang penuh dengan gizi serta tidak menggunakan bahan pengawet. Karya inovasi ini, selaras dengan program global Sustainable Development Goals (SDGs) terkait Zero Hunger.

AHM Best Student merupakan ajang adu gagasan inovasi dan kreativitas remaja berprestasi dengan topik utama kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan bangsa. Kompetisi tersebut diikuti 1.771 karya siswa SLTA dari 34 provinsi di seleksi regional yang kemudian berkompetisi dengan 26 finalis di tingkat nasional.

Penjurian AHM Best Student 2024 tingkat nasional dilakukan oleh para profesional yang berasal dari beragam lembaga yakni Kementerian Perekonomian, Dinas Lingkungan Hidup Wilayah DKI Jakarta, PT Astra International Tbk. dan PPM School of Management. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada tiga pilar utama AHM Best Student, yaitu Care, Creative, dan Confident. Seleksi dilakukan tidak hanya pada karya yang diajukan tapi juga keaktifan siswa dalam kegiatan sosial, kompetensi soft skill hingga kegiatan non akademik.