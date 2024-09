The Caravanserai Collective, Temasek Foundation, dan BINUS UNIVERSITY Meluncurkan Program CERITA: Storytelling for Harmony

Dengan dukungan dari Temasek Foundation, inisiatif program ini dirancang untuk memperkuat hubungan antarbudaya dan antarmasyarakat melalui cerita.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam sebuah kemitraan yang inovatif, The Caravanserai Collective dan BINUS University dengan bangga mengumumkan peluncuran program CERITA: Storytelling for Harmony: Community Empowerment for Raising Inclusivity and Trust through Action (CERITA) di Indonesia.

Dengan dukungan dari Temasek Foundation, inisiatif program ini dirancang untuk memperkuat hubungan antarbudaya dan antarmasyarakat melalui cerita, dialog, dan pendidikan berbasis pengalaman, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kohesi sosial dan ketahanan di seluruh nusantara yang beragam.

Di bawah “Storytelling for Harmony” program CERITA menjawab kebutuhan mendesak untuk memupuk persatuan dan pemahaman di Indonesia, negara yang ditandai dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang membentuk kembali bangsa ini, ada kebutuhan yang semakin besar untuk melawan ideologi-ideologi

yang memecah belah dan membangun komunitas yang lebih kuat dan inklusif.