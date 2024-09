Inventaris Prima Gandeng First Press Coffee untuk Pilihan Kopi Sehat

Konsumen kopi Indonesia juga semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan ada kecenderungan mereka memilih produk kopi yang tidak hanya enak tetapi juga sehat.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam tren minum kopi. Selain itu, konsumen kopi Indonesia juga semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan ada kecenderungan mereka memilih produk kopi yang tidak hanya enak tetapi juga sehat. Kopi berbasis tanaman (plant-based) kini menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan masyarakat yang peduli akan kesehatan dan lingkungan.

Menjawab kebutuhan konsumen pecinta kopi sehat ini, PT. Inventaris Prima Indonesia ( Inventaris Prima) dengan bangga mengumumkan penunjukannya sebagai importir dan distributor eksklusif untuk produk dari First Press Merchants Pty Ltd (First Press Coffee) di Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) pada awal September lalu oleh Jimmy Elias, Co-Founder First Press Coffee, dan Ricky Subrata, Chairman dari Inventaris Prima.

First Press Coffee, perusahaan asal Melbourne, Australia, dikenal dengan komitmennya terhadap produk kopi plant-based yang sehat dan berkelanjutan. Produk-produk mereka, seperti Iced Coffee Oat Milk , Iced Mocha Almond Milk, dan Iced Coffee Almond Milk telah mendapatkan sambutan positif di negara asalnya, Australia dan kini siap dinikmati oleh konsumen Indonesia.

Jimmy Elias, Co-Founder First Press Coffee, menyatakan, “Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan Inventaris Prima dalam membawa produk kami ke pasar Indonesia. Kami percaya bahwa Inventaris Prima memiliki jaringan distribusi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, serta memiliki keahlian berpromosi di dalam toko yang efektif. Tentu saja, plus points ini akan membantu kami menjangkau lebih banyak konsumen yang mencari pilihan kopi yang sehat dan berkelanjutan.”

Uci Susilowati, General Manager Inventaris Prima, menambahkan, “Kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi kami dalam memperluas portofolio produk premium kami. Kami melihat tren yang semakin meningkat di Indonesia terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi produk berbasis tanaman. First Press Coffee dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kualitas produk yang tinggi adalah mitra yang tepat bagi kami.”