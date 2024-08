Unilever Indonesia Perkuat Komitmen Terhadap Alam Melalui Pertanian Regeneratif di Future Foods Forum

Tegaskan Komitmen pada Keselarasan Alam, Unilever Indonesia Terapkan Sistem Pertanian Regeneratif untuk Ekosistem Alam Seimbang dan Berkelanjutan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Unilever Indonesia, Tbk. kembali tegaskan komitmen dalam melindungi keselarasan alam dengan penerapan pertanian regeneratif dalam upaya mengatasi perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan petani, serta mendukung ketersediaan pangan masa depan. Komitmen ini disampaikan Perusahaan dalam ajang Future Foods Forum (FFF), sebuah wadah diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas upaya kolaborasi dalam transformasi sistem pangan nasional. Acara yang digagas oleh Unilever Indonesia; Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences Institut Pertanian Bogor (CTSS IPB); Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI); dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) ini dihadiri oleh berbagai perusahaan, instansi kepemerintahan, komunitas dan akademisi.

Nurdiana Darus, Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia menjelaskan, ”Sejalan dengan strategi keberlanjutan yang berfokus pada empat isu yaitu: iklim, alam, plastik, dan penghidupan (livelihood), Unilever Indonesia terus berupaya berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Kami menyadari bahwa bisnis kami tidak dapat bertahan tanpa ekosistem alam yang baik. Sehingga penting bagi kami untuk turut mendukung upaya kolektif menuju sistem pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan kelestarian sistem pangan, selama lebih dari satu dekade kami menggalakkan pertanian berkelanjutan guna memenuhi bahan baku dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil, salah satunya melalui program Bango Pangan Lestari. Tidak hanya itu, kami juga aktif mengampanyekan program edukasi yang mengedepankan nutrisi dan pola makan sehat melalui program Royco Nutrimenu.”

Sektor pertanian sebagai sumber pangan utama di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, yaitu rata-rata 13,22% terhadap PDB Nasional tahun 2018-2022. Selain itu, Sensus Pertanian BPS 2023 menunjukkan, jumlah pekerja pada sektor pertanian mencapai 28,61% dari total tenaga kerja nasional. Namun, di saat bersamaan, pertanian turut berkontribusi terhadap pemanasan global dan rentan terdampak perubahan iklim. Tantangan sistem pangan pun kian kompleks karena pertumbuhan penduduk semakin tinggi, degradasi lahan, hingga kurangnya regenerasi petani. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengonsepkan ulang upaya ketahanan pangan dan sistem pangan nasional dari hulu ke hilir.