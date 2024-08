Asthana Kemang Menjadi Pilihan Instrumen Investasi Yang Menjanjikan

Asthana Kemang mengulang prestasi penghargaan dalam ajang Golden Property Awards People Choice Awards 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asthana Kemang mengulang prestasi penghargaan dalam ajang Golden Property Awards People Choice Awards 2024 dengan memperoleh “Best Choices Apartment Jakarta And Surrounding” setelah pada pertengahan tahun 2024 yang lalu meraih penghargaan “The Most Prospective Apartment with Ethnic Architecture Concept in Jakarta” dalam Indonesia Property & Bank Award XVIII - 2024.

Asthana Kemang merupakan satu-satunya apartemen yang memiliki konsep Signature Indonesia Heritage berlokasi ‘in the heart of Kemang’ dengan keunggulan akses utama antara dua CBD utama di Jakarta Selatan yaitu TB Simatupang dan Sudirman. Proyek mixed-use development Asthana Kemang berlokasi di area prime Kemang Jakarta Selatan menjadi “the last piece of Kemang Jaksel” yang menjadikannya sebagai instrumen investasi dengan nilai yang sangat menjanjikan. Dibangun diatas lahan seluas 2,2 hektar terdapat 4 tower apartemen dan 1 area komersial yang mengusung konsep eksotisme budaya Indonesia etnik “Java Heritage” dipadukan dengan gaya hidup luxurious dan smart home apartment; perpaduan yang sangat disukai oleh konsumen lokal maupun kaum ekspatriat.

Direktur PT Sintesis Kreasi Bersama Thomas Go selaku pengembang proyek Asthana Kemang mengatakan, “Produk properti apartemen banyak diincar konsumen kaum muda milenial, eksekutif muda maupun market mature karena cocok dengan gaya hidup yang mengedepankan kepraktisan, kenyamanan dan keamanan dalam beraktifitas sehari-hari. Seiring perkembangan jaman, pembeli apartemen juga memperhatikan keunggulan konsep yang dapat memberikan nilai tambah sehingga unit apartemen miliknya sekaligus dapat menjadi instrumen investasi.”

“Selaras dengan upaya kami untuk mengakomodir semuanya itu, pengembangan Asthana Kemang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan hunian berkualitas bagi lintas generasi, dari kalangan milenial generasi muda hingga market yang telah mature yang merupakan end-user maupun investor. Faktor lokasi dan aksesibilitas masih menjadi pertimbangan utama untuk pembelian unit apartemen. Selain itu, kelengkapan fasilitas sebagai hunian dan tentunya peningkatan nilai investasi atas unit apartemen tersebut. Nah, Asthana Kemang menjawab semuanya itu.”

Chief Marketing Officer Asthana Kemang, Ronny Mongkar, yang biasa disapa Romo, menjelaskan, “Tahap pertama pembangunan Asthana Kemang terdiri dari dua tower yaitu tower Sadewa yang sudah sold-out dan saat ini kami sedang mempersiapkan serah-terima unitnya. Kedua, tower Nakula yang pembangunannya sedang dalam tahap finishing.”

“Tentunya dengan kerendahan hati kami sangat bersyukur atas penganugerahan Award dari dua penyelenggara yang sudah sangat eksis dalam dunia properti nasional. Asthana Kemang yang meraih “Best Choices Apartment Jakarta And Surrounding” dan “The Most Prospective Apartment With Ethnic Architecture Concept In Jakarta” tidak hanya sekadar memvalidasi proyek kami, namun yang terutama merupakan identitas grandeur Asthana Kemang.” ujar Romo.

Golden Property Awards atau GPA People’s Choice Awards 2024 bekerjasama dengan Rumah123 yang terselenggara di awal Agustus 2024 dan Indonesia Property & Bank Award 2024 pada bulan Mei 2024 lalu, merupakan ajang penghargaan nasional di bidang industri properti yang melibatkan partisipasi aktif konsumen dari seluruh Indonesia dengan menetapkan standar independen yang tinggi dalam penyelenggaraannya dan senantiasa mempertahankannya untuk menjamin objektivitas.