AUDY Goes To You: Program Kolaboratif Untuk Tingkatkan Kesadaran Gigi dan Mulut Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - Kecemasan dan perasaan takut dalam melakukan perawatan gigi ke dokter gigi masih menjadi permasalahan yang umum di Indonesia. Dari beberapa sumber, ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung kecemasan dalam perawatan gigi adalah kejadian yang tidak menyenangkan saat melakukan perawatan gigi di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia masih perlu ditekankan untuk meminimalisasi permasalahan mulut dan gigi dari kalangan anak-anak hingga dewasa.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, lebih dari 56% masyarakat di Indonesia mengaku memiliki permasalahan gigi, namun hanya 11.2% yang melakukan perawatan gigi ke tenaga medis untuk mengatasi permasalahan giginya.

PT Audy Mandiri Indonesia atau dikenal dengan AUDY Dental, melihat permasalahan kesehatan gigi dan mulut dari kalangan anak-anak hingga dewasa harus diatasi dengan program edukasi dengan pendekatan yang menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara rutin ke dokter gigi.

Melalui program ‘AUDY Goes To You’, AUDY Dental berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya melalui gaya hidup sehat dimulai dari rutin melakukan pemeriksaan gigi.

“Kehadiran program AUDY Goes To You diharapkan bisa menjadi salah satu langkah nyata dari AUDY Dental untuk menghilangkan stereotip menakutkan terhadap ‘perawatan gigi dan mulut dengan dokter gigi’. Kami hadir untuk memperkenalkan experience menyenangkan dengan harapan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pemeriksaan gigi secara rutin untuk mencegah berbagai permasalahan serius akibat infeksi gigi dan mulut yang tidak diobati. Kami ingin masyarakat bisa tersenyum tanpa ragu saat berbagi kebahagiaan dengan orang disekitarnya” ungkap CEO AUDY Dental, drg. Yulita Bong.

AUDY Goes to You merupakan upaya kolaboratif antara AUDY Dental dengan komunitas, institusi pendidikan maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menghadirkan program edukasi kesehatan dan pemeriksaan gigi kepada pesertanya.

Untuk program yang menyasar anak-anak usia dini hingga siswa dikemas dalam tajuk AUDY Goes to School, program edukasi yang berfokus pada tata cara menyikat gigi yang baik dan benar, meningkatkan kesadaran pentingnya merawat gigi dan mulut sejak kecil, serta screening kesehatan gigi pada anak.

Sementara itu, untuk program yang menyasar masyarakat dewasa, AUDY Dental bekerja sama dengan perusahaan atau korporat dengan tajuk AUDY Goes to Office, kegiatan edukasi dilakukan melalui rangkaian acara Health Talk, Fun Q&A, hingga konsultasi gigi. Pada rangkaian kegiatan AUDY Dental Goes to You, AUDY Dental juga melakukan screening kesehatan gigi yang dibuka kepada peserta.

Program tersebut sudah rutin dilakukan sejak dua tahun terakhir ini. Sepanjang tahun 2024, AUDY Dental telah bekerjasama dengan beberapa sekolah di antaranya Peachblossoms School Harapan Indah, Kidea Preschool & Kindergarten Sunter, POMG Labschool Jakarta, Sekolah Avicenna Cinere dengan total peserta lebih dari 700 orang. Untuk perusahaan, AUDY Dental telah bekerjasama dengan MMS Group Indonesia, Boleh Dicoba Digital (BDD), DHL Express, United Tractors, dan Astro Indonesia dengan total peserta mencapai lebih dari 200 peserta.

Program AUDY Goes To You akan terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan gigi sejak dini. Sebagai klinik dengan total lebih dari 35 cabang yang tersebar di daerah Jabodetabek, Karawang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali AUDY Dental terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk membangun senyum tanpa ragu masyarakat Indonesia.