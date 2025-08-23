Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah menyampaikan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka bahwa warga TBBR belum memiliki rumah adat sehingga ia berharap pemerintah membangunkan rumah adat di lokasi yang dikelilingi perbukitan tersebut.