Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat

TBBR Pangalangok Jilah berharap pemerintah membangunkan rumah adat di lokasi yang dikelilingi perbukitan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 20:00
Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah menyampaikan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka bahwa warga TBBR belum memiliki rumah adat sehingga ia berharap pemerintah membangunkan rumah adat di lokasi yang dikelilingi perbukitan tersebut. 

Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat
Anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
1 / 3
Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat
Anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
2 / 3
Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan sambutan saat pertemuan dengan masyarakat Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

