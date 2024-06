Verde Two Menuju Pencapaian High-Rise Apartemen Zero-Carbon Pertama Di Indonesia

Saat ini, Verde Two sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi EDGE Zero Carbon.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060, FARPOINT realty, pengembang visioner dan berbasis sustainable di Indonesia, melalui pengembangan apartemen prestisiusnya "Verde Two" yang telah meraih sertifikasi EDGE Advanced; sistem sertifikasi bangunan hijau yang diakui secara internasional dan dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC), anggota dari World Bank Group, kini sedang menuju tahap berikutnya untuk mendapatkan sertifikasi EDGE Zero Carbon.

Menyadari peran pentingnya komitmen ini, FARPOINT secara strategis menggandeng Asia Green Real Estate sebagai mitra kolaborasi berbasis sustainable sehingga Verde Two memiliki karakter apartemen hunian kelas yang berbeda daripada pesaingnya. Dengan memiliki Sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) Advanced, Verde Two menyatakan bangunannya telah mencapai penghematan dalam energi, air, dan bahan material. Dengan pencapaian ini, Verde Two telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat bagi para penghuninya.

Julius J Warouw, High Rise Residential Business Director Farpoint, menyatakan, “Kami bangga atas komitmen kami untuk menjadi pelopor apartemen hunian kelas atas berbasis sustainable. Sertifikasi EDGE Advanced adalah bukti nyata dari dedikasi kami terhadap green building, yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kualitas hidup penghuni kami.”

Alex Buechi dari Asia Green Real Estate juga berkomentar, “Proyek ini adalah contoh bagaimana properti dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi komunitas di sekitarnya. Dengan semakin banyak konsumen yang memprioritaskan hunian ramah lingkungan, maka para developer di segmen mewah mungkin akan perlu mengejar sertifikasi serupa agar tetap kompetitif. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini.”

Dampak bagi penghuni, agen properti, dan pembeli serta para penghuni, sertifikasi EDGE Advanced berarti tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman dengan lebih dari 40% penghematan energi dan lebih dari 26% penghematan air. Dengan upaya penghematan ini, Verde Two mengurangi jejak karbonnya dan berkontribusi pada upaya global untuk memerangi perubahan iklim serta mempromosikan lingkungan yang lebih sehat.

Para agen properti dan pembeli akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya nilai pasar dan daya tarik properti ramah lingkungan sehingga dengan adanya hunian dengan sertifikasi sustainable seperti EDGE Advanced akan semakin dicari karena memberikan keunggulan kompetitif bagi para agen penjual dalam menawarkan properti ini.

Investor juga melihat manfaat besar dari proyek ini. Hunian seperti Verde Two dapat memberikan potensi pengembalian investasi yang menarik dan risiko yang lebih rendah karena meningkatnya permintaan untuk properti hijau dan peraturan lingkungan yang semakin ketat.

Saat ini, Verde Two sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi EDGE Zero Carbon. Sertifikasi ini mengakui bangunan yang tidak hanya efisien secara energi tetapi juga mencapai netralitas karbon. Langkah ini menegaskan kembali komitmen FARPOINT terhadap keberlanjutan jangka panjang dan upaya mereka dalam menghadirkan properti yang mendukung visi masa depan yang lebih hijau.