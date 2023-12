Hypernet Technologies Komitmen Berdayakan Ekonomi Digital indonesia

CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei (kiri) didampingi Chief Technology Officer Sudino Oei (kanan) dan Director of Digital Economy, Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, memberikan penjelasan pada diskusi Peran dan Peluang Kontribusi MSP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia di Jakartra, Jumat (8/12/2023). Capaian perusahaan sepanjang 2023 selaras dengan fakta pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Tercatat pada 2023, Hypernet telah melayani lebih dari 4.000 pelanggan dari beragam sektor industri serta skala bisnis, dari UMKM hingga korporasi, dan akan meneruskan komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi digital Indonesia pada 2024. Hypernet Technologies pada tahun depan berencana menghadirkan layanan managed services di daerah, termasuk Medan, NTT dan Lombok, Manado, serta Banjarmasin. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto