Uji Ketangkasan dan Keterampilan Mengendarai Harley Davidson

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas HOGERS Indonesia kembali menggelar event berskala nasional yakni HOGERS Indonesia Drag Race of National Event 3 (HI- DRONE3) yang berlangsung pada 16 – 17 Mei 2025 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Konsep kegiatan HI- DRONE3 tahun ini yaitu menguji ketangkasan dan keterampilan dalam mengendarai motor Harley Davidson.

HI-DRONE3 merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas HOGERS Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah dalam memperkuat aspek persaudaraan dan solidaritas para pencinta otomotif, sekaligus menjadi ajang penyaluran hobi dan bakat para pengguna motor Harley Davidson untuk menguji mesin dalam trek lurus (drag race) juga ketangkasan dan ketrampilan dalam mengendalikan motor Harley Davidson (Rodeo).

Adapun kelas yang dipertandingkan adalah sebagai berikut, Bracket (15, 14, 13, 12, 11, 10 dan 09), Battle Race (kategori baru), Type Twin Cam (Sporster Non S, Dyna, Softail, Touring), Type Milwaukee8 (Sportster S, Cruiser,Touring dan Fast Lady – kategori baru), serta Free For All (FFA) untuk semua tipe Harley Davidson dan FAST (Free All Self Throttle) untuk semua tipe.