New Balance Luncurkan Koleksi Sepatu Berteknologi Terdepan

Brand Marketing Manager PT MAP Active Tien Tamzil (dari kiri), Atlit Nasional Triyaningsih, Brand Marketing GM, SEA-MAP Active Martina Harianda Mutis, Lifestyle Runner Kristo Immanuel dan Active Running Enthusiast Daniel Mananta, berdiskusi tentang koleksi sepatu terbaru New Balance yaitu, Fresh Foam X 1080v13, FuelCell Supercomp Elite v4, FuelCell Propell v4, dan Fresh Foam X More Trail V3, saat diperkenalkan di Jakarta, Selasa (14/11/2023). Dilengkapi inovasi footwear technology terdepan seperti fresh foam dan fuelcell, koleksi sepatu lari ini mampu memberi kenyamanan lebih, bagi pengguna sehari-hari, road runner pemula hingga race, dan trail runner. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

