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New Balance Luncurkan Koleksi Sepatu Berteknologi Terdepan

Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto 15 November 2023 08:26 WIB
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New Balance memperkenalkan sepatu Fresh Foam X 1080v13, FuelCell Supercomp Elite v4, FuelCell Propell v4, dan Fresh Foam X More Trail V3.

Bisnis.com, JAKARTA - New Balance memperkenalkan sepatu Fresh Foam X 1080v13, FuelCell Supercomp Elite v4, FuelCell Propell v4, dan Fresh Foam X More Trail V3, yang dilengkapi dengan inovasi footwear technology terdepan seperti fresh foam dan fuelcell. Koleksi sepatu lari ini mampu memberi kenyamanan lebih bagi pengguna sehari-hari, road runner pemula hingga race, dan trail runner.



Editor : Abdullah Azzam
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