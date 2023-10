Citi Indonesia Gelar Seminar Perdagangan

Head of Treasury and Trade Solutions Citi Indonesia Yoanna Darwin memberikan pemaparan dalam acara Treasury Trade and Solutions Conference; The Future of Business: Riding on The Wave of Digitalization di Jakarta, Kamis (12/10/2023). Citi Indonesia menyampaikan bahwa momentum pemulihan permintaan dalam negeri tampak akan berkelanjutan, setelah terpukul oleh Covid-19 pada tahun 2020 dan inflasi yang tinggi serta penurunan ekspor padat karya (tekstil, alas kaki, dan furnitur) pada akhir tahun 2022. Pertumbuhan ekspor logam dan rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat tumbuh sebesar $10 miliar secara komulatif pada tahun 2024 dan 2025. Bisnis/Himawan L Nugraha

