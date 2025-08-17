Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Presiden memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 06:00
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, tengah malam.

Mengenakan pakaian PSL gelap, Presiden Prabowotiba di TMP Kalibata tepat pukul 00.00 WIB. Dia disambut pasukan drum band.

Agenda berlanjut pada prosesi peletakan karangan bunga oleh Kepala Negara di depan monumen pahlawan di bawah patung Burung Garuda.

Presiden memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Kepala Negara selaku inspektur upacara, mengambil posisi depan barisan anggota TNI-Polri yang membentuk formasi barisan di halaman utama makam pahlawan, di depan Monumen Pahlawan Nasional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada arwah pahlawan. Peserta upacara memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan, dipimpin komandan upacara, yang ditandai dengan prosesi tiupan terompet.

Prabowo beserta anggota Kabinet Merah Putih meninggalkan lokasi upacara dan menuju tenda kehormatan di sisi lapangan upacara.

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersiap meletakkan karangan bunga dalam Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta, Minggu (17/8/2025) dini hari. Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia tersebut diisi dengan prosesi penyalaan lilin, doa bersama, peletakan bunga hingga tabur bunga di makam para pahlawan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
1 / 2
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Presiden Prabowo Subianto meletakkan karangan bunga dalam Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta, Minggu (17/8/2025) dini hari. Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia tersebut diisi dengan prosesi penyalaan lilin, doa bersama, peletakan bunga hingga tabur bunga di makam para pahlawan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

