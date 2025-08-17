Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, tengah malam.

Mengenakan pakaian PSL gelap, Presiden Prabowotiba di TMP Kalibata tepat pukul 00.00 WIB. Dia disambut pasukan drum band.

Agenda berlanjut pada prosesi peletakan karangan bunga oleh Kepala Negara di depan monumen pahlawan di bawah patung Burung Garuda.

Presiden memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Kepala Negara selaku inspektur upacara, mengambil posisi depan barisan anggota TNI-Polri yang membentuk formasi barisan di halaman utama makam pahlawan, di depan Monumen Pahlawan Nasional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada arwah pahlawan. Peserta upacara memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan, dipimpin komandan upacara, yang ditandai dengan prosesi tiupan terompet.

Prabowo beserta anggota Kabinet Merah Putih meninggalkan lokasi upacara dan menuju tenda kehormatan di sisi lapangan upacara.