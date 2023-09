CIMB Niaga Gelar The Cooler Earth Sustainability Summit 2023

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan memberikan kata sambutan saat acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 bertema Sustainability in Action: Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia di Jakarta, Rabu (13/9/2023). Acara yang telah digelar sejak 2019 ini hadir sebagai misi CIMB Niaga untuk memobilisasi komitmen dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab menuju bumi yang lebih layak huni. Kegiatan ini juga merupakan dukungan nyata CIMB Niaga terhadap program pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Bisnis/Arief Hermawan P

Siluet Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan kata sambutan saat acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 bertema Sustainability in Action: Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia di Jakarta, Rabu (13/9/2023). Acara yang telah digelar sejak 2019 ini hadir sebagai misi CIMB Niaga untuk memobilisasi komitmen dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab menuju bumi yang lebih layak huni. Kegiatan ini juga merupakan dukungan nyata CIMB Niaga terhadap program pemerintah dalam mengatasi perubahan. Bisnis/Arief Hermawan P