Dana Kelolaan DBS Treasures Private Client Meningkat 17 Persen Pada Semester I/2023

Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung (kiri) dan Head of Segmentation and Liabilities Natalina Syabana memberikan paparan saat acara Unravelling Complexity of Insights: Personalized Wealth Management towards Confident Decision di Jakarta, Senin (4/9/2023). PT Bank DBS Indonesia melalui DBS Treasures Private Client menargetkan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) dapat tumbuh 20 persen year on year (yoy) pada akhir tahun 2023. Dana kelolaan DBS Treasures Private Client tercatat meningkat 17 persen (yoy) sampai semester I-2023. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

