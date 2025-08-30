Sesi kualifikasi AP250 ARRC Mandalika 2025

Bisnis.com,JAKARTA - Sesi kualifikasi AP250 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB

Pada sesi kualifikasi kelas AP250 Muhammad Murobbil Vitoni dari tim Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 45,779, diikuti posisi kedua pembalap Malaysia Mohammad Danial Syahmi dari UMA Racing Yamaha Mau Motor Asia Team dengan catatan waktu 1 menit 46,085 detik dan di posisi ketiga pembalap Indonesia Fadillah Arbi Aditama dari Astra Honda Racing Team dengan catatan waktu 1 menit 46,319 detik.ANTARA FOTO/Ahmad Subaid