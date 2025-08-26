Perluas Jangkauan di Asia Tenggara, Brand Mainan Desainer Global Resmikan Toko di Bandung

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan hiburan berbasis Intellectual Property (IP) global, POP MART, membuka resmi toko terbarunya di Kota Bandung sebagai langkah strategis untuk menjalin koneksi dengan komunitas lokal sekaligus menjangkau basis kolektor yang lebih luas di Jawa Barat.

Ekspansi ini menandai pencapaian penting dalam perjalanan pertumbuhan POP MART di Asia Tenggara dan menegaskan kembali komitmen brand untuk menghadirkan kegembiraan budaya mainan desainer kepada para penggemar di seluruh dunia.