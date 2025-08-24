Bisnis Indonesia Premium
d’Masiv dan Ghea Indrawari Tutup Kemeriahan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025

Penampilan Ghea Indrawari dan grup musik d’Masiv dalam Panggung Karya menjadi pamungkas dari rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:42
Bisnis.com, JAKARTA - Penampilan Ghea Indrawari dan grup musik d’Masiv dalam Panggung Karya menjadi pamungkas dari rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, Sabtu (23/8/2025). Sepanjang dua jam, ribuan Ghealways dan Massiver melarutkan energi mereka dengan bernyanyi dan berjoget bersama.

Ghea membuka konser Panggung Karya lewat lantunan lagu “Bucketlist” dilanjutkan dengan single “Malaikat”. Perempuan kelahiran Singkawang, 10 Maret 1998 ini tampil manis dan enerjik dalam balutan busana dress putih yang classic tapi tetap chic khas Ghea.

“Senang banget Ghea bisa hadir di acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025. Malam ini, aku akan temenin dengan beberapa lagu. Jadi, enjoy. Kalau tahu lagunya, boleh nyanyi bareng. Siapa tahu pas ngelamun terus, eh ini lagu apa kisahku?” canda Ghea yang disambut sorak para penggemarnya.

Penyanyi hits “Jiwa yang Bersedih” ini tampil dengan format full band. Sesekali, Ghea akan memanggil para dancer untuk mengikuti irama upbeat lagunya. Di segmen lain, Ghea mulai menampung kerisauan para penggemarnya yang mungkin tengah menghadapi masalah atau cobaan. Bukan Ghea namanya jika tak membuat penggemarnya sing a long.

Suara unik jebolan Indonesian Idol tahun 2018 ini sukses menghipnotis seisi ruangan untuk larut bernyanyi dengan nada-nada syahdunya. Encore penampilannya malam ini ditutup dengan hits “Jiwa yang Bersedih” yang sukses dibawakan Ghea dengan lengkingan yang menyayat hati.

Setelah Ghea turun panggung, giliran d’Masiv yang menghentak Panggung Karya. Band jebolan kompetisi band A Mild Live Wanted tahun 2007 ini langsung mengajak Masiver bernyanyi lewat hits mereka “Setengah Mati” dan selanjutnya “Natural”.

“Gue harap kalian semua bersama dengan orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian respect. Jangan sampai kalau kalian sukses, lupa sama orang yang kalian sayang,” ujar Ryan.

Tak hanya tembang-tembang hits lama mereka, d’Masiv juga membawakan lagu terbaru mereka, “Bahagia Sejak Pertama” yang bernuansa lebih groovy.

Tak ketinggalan, band asal Tangerang, Banten ini juga membawakan kembali lagu Chrisye yang mereka aransemen ulang, “Pergilah Kasih”. Lagu yang ditulis Chrisye pada 1989 itu kini disenandungkan kembali oleh para penggemarnya yang menggema di dalam arena convention hall di Smesco Indonesia.

d'Masiv dan Ghea Indrawari Tutup Kemeriahan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025
Penampilan Ghea Indrawari dan grup musik d'Masiv dalam Panggung Karya menjadi pamungkas dari rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
d’Masiv dan Ghea Indrawari Tutup Kemeriahan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025
Penampilan Ghea Indrawari dan grup musik d’Masiv dalam Panggung Karya menjadi pamungkas dari rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

