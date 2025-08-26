Bank DBS Gelar Wish Day Bertema Film Favoritnya

Bisnis.com, JAKARTA - Keberanian Elsa dari film animasi ‘Frozen’ menjadi sumber inspirasi bagi Hanna, seorang anak berusia 4 tahun yang tengah berjuang melawan talasemia. Rasa kagum Hanna terhadap Elsa mendorongnya untuk tetap optimis menghadapi pengobatan yang dijalaninya.

Tergerak oleh semangat Hanna, Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation berkolaborasi dengan Make-A-Wish® Indonesia dalam menyelenggarakan Wish Day bertema film favoritnya. Kegiatan ini menandai kolaborasi perdana kedua pihak untuk membawa harapan, kebahagiaan, dan kekuatan emosional bagi anak-anak dengan penyakit kritis.

“Hari ini, Hanna menunjukkan betapa pentingnya kekuatan inspirasi dalam setiap langkah perjuangannya. Melihat senyum dan semangat Hanna hari ini mengingatkan kita bahwa setiap momen kecil dapat membawa perubahan besar bagi anak-anak dengan penyakit kritis.

Hal ini mendorong kami untuk memberikan pengalaman penuh harapan bagi anak-anak seperti Hanna, tak hanya untuk menghadirkan kebahagiaan sesaat, tapi juga menumbuhkan harapan dan semangat untuk masa depan, sejalan dengan visi Bank DBS Indonesia untuk menciptakan dampak positif di luar aktivitas perbankan atau Impact Beyond Banking,” ucap Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS

Indonesia Mona Monika.

Kebutuhan akan harapan menjadi semakin nyata ketika melihat kondisi anak-anak dengan penyakit kritis

di Indonesia. Talasemia sendiri merupakan kelainan darah genetik yang menyebabkan tubuh kesulitan memproduksi hemoglobin, sehingga penderitanya sering mengalami anemia berat dan membutuhkan perawatan rutin.