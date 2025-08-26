Berkontribusi Besar Bagi Pemenuhan Rumah Rakyat, BTN Raih Penghargaan Hapernas 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menerima piagam penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi BTN dalam memperluas akses rumah layak bagi masyarakat, melalui ragam produk pembiayaan yang adaptif serta dukungan dari sisi suplai seperti kredit konstruksi dan pembiayaan lahan untuk pengembang.

Tak hanya dari sisi pembiayaan, BTN juga menghadirkan ekosistem digital properti “Bale by BTN” sebagai inovasi end-to-end yang memudahkan masyarakat mencari, mengakses, dan mengajukan pembiayaan hunian secara digital. Langkah ini sejalan dengan tema Hapernas tahun ini, “Bersama Mewujudkan Rumah Layak untuk Kesejahteraan Rakyat,” yang menekankan pentingnya kolaborasi, inklusivitas, dan transformasi digital dalam pembangunan sektor perumahan nasional.