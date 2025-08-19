Total Aset Konsolidasi Bank BJB Sebesar Rp216 Triliun pada kuartal II/2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB mencatatkan kinerja solid pada kuartal II/2025 dengan total aset konsolidasi mencapai Rp216 triliun.

Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna menyebutkan pencapaian tersebut mencerminkan daya tahan dan ketangguhan Bank BJB dalam menghadapi dinamika ekonomi, sekaligus menjadi bukti kekuatan fundamental perseroan yang terus menguat

Salah satu faktor utama pertumbuhan aset Bank BJB adalah keberhasilan dalam menyalurkan kredit secara efektif. Hingga akhir kuartal II, total kredit yang disalurkan mencapai Rp144 triliun. Bank BJB juga mencatatkan laba sebesar Rp856 miliar.