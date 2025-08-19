Pembangunan Indocement Collaborative Hub

Bisnis.com, BOGOR - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) dan PT Modula Tiga Dimensi (Modula3D) yang merupakan anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) berkolaborasi dalam membangun Indocement Collaborative Hub, bangunan seluas ±120 m² yang memadukan fungsi, inovasi, dan eksplorasi arsitektur, sebagai simbol keberlanjutan dan tonggak perjalanan sejarah perusahaan.

Kolaborasi ini memadukan keunggulan semen dan material bangunan INTP dengan terobosan teknologi mesin konstruksi cetak tiga dimensi atau 3D construction printing (3DCP) dari Modula.

Dengan menggunakan teknologi tersebut, proyek ini akan menghasilkan karya yang tidak hanya estetik dan kokoh, melainkan mampu menghemat waktu pembangunan, tenaga kerja, serta efisiensi penggunaan material.