Pengibaran Bendera di Perairan Labuan Bajo

Pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI di kedalaman 12 meter perairan Labuan Bajo,NTT
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:39
Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kedalaman 12 meter perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upacara yang dipimpin oleh Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri tersebut diikuti para penyelam dari Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) beserta warga lokal.

Selain upacara bendera, PIS juga melaksanakan penanaman terumbu karang sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan.

Pengibaran Bendera di Perairan Labuan Bajo
Direktur Armada PT Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Irfan Zainul Fikri memimpin upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kedalaman 12 meter perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/8/2025). Bisnis
Pengibaran Bendera di Perairan Labuan Bajo
Karyawan PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kedalaman 12 meter perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/8/2025). Bisnis
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

