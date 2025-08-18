Pengibaran Bendera di Perairan Labuan Bajo

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kedalaman 12 meter perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upacara yang dipimpin oleh Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri tersebut diikuti para penyelam dari Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) beserta warga lokal.

Selain upacara bendera, PIS juga melaksanakan penanaman terumbu karang sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan.