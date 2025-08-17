Coca-Cola Indonesia Hadirkan Instalasi Bertema Mejeng Lintas Generasi

Bisnis.com, JAKARTA - Coca-Cola ingin merayakan nostalgia lintas generasi, sebuah pengingat bahwa Coca-Cola telah menjadi bagian dari gaya hidup dan pop-culture Indonesia sejak dulu, hadir dalam momen kebersamaan, nongkrong bersama teman dan selebrasi.

Dalam semangat perayaan kemerdekaan di bulan Agustus, Coca-Cola Indonesia menghadirkan instalasi bertema “Mejeng Lintas Generasi” sebagai bagian dari Kampanye “Lepas Bersama Coca-Cola” yang hadir di tiga lokasi ikonik: Sarinah (Jakarta), Braga (Bandung), dan Pantai Losari (Makassar). Masing-masing lokasi hadir dengan karakter yang berbeda, seperti Sarinah sebagai ikon urban Jakarta, Braga dengan nuansa heritage, dan Losari dengan latar pantai yang santai.

“Kami ingin mengajak semua orang untuk mengambil jeda dari rutinitas, merayakan momen kebersamaan, dan menciptakan kenangan positif bersama orang-orang terdekat. Melalui kampanye Lepas Bersama Coca-Cola kali ini, kami menggabungkan nostalgia dan tren masa kini lewat instalasi di ruang publik ikonik. Jadi, selain menikmati kesegaran Coca-Cola, pengunjung bisa mejeng dengan gaya masing-masing, membuat konten seru, dan membagikannya di dunia nyata maupun media sosial. Pengunjung bisa mejeng di instalasi ini hingga 17 Agustus 2025,” kata Fitriana Adhisti, Frontline Marketing Director Coca-Cola Indonesia.

Melalui kampanye ini, Coca-Cola bertujuan untuk semakin mendekatkan lintas generasi, terutama anak muda di Indonesia.