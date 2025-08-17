Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia menggelar upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung dan serentak di enam lokasi area operasinya.

Upacara yang berlangsung di Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Smelter Gresik, PT Smelting Gresik, serta Jakarta tersebut diikuti 2.824 peserta.

Rangkaian kegiatan acara tersebut juga dimeriahkan dengan tarian kolosal berjudul Bergerak Bersama dari Hulu ke Hilir untuk Indonesia Maju, yang dibawakan oleh 500 orang secara bersamaan dari Tembagapura hingga Gresik.