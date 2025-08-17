Bisnis Indonesia Premium
Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal

Upacara yang berlangsung di Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Smelter Gresik, PT Smelting Gresik, serta Jakarta tersebut diikuti 2.824 peserta.
Minggu, 17 Agustus 2025 | 18:00
Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia menggelar upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung dan serentak di enam lokasi area operasinya.

Upacara yang berlangsung di Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Smelter Gresik, PT Smelting Gresik, serta Jakarta tersebut diikuti 2.824 peserta.

Rangkaian kegiatan acara tersebut juga dimeriahkan dengan tarian kolosal berjudul Bergerak Bersama dari Hulu ke Hilir untuk Indonesia Maju, yang dibawakan oleh 500 orang secara bersamaan dari Tembagapura hingga Gresik.

 

 

Foto udara suasana upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Paskibra bersiap mengibarkan bendera merah putih saat upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas salaku inspektur upacara memberikan hormat saat upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas melakukan swa foto dengan peserta upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Sejumlah penari membawakan tarian kolosal pada upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Sejumlah penari membawakan tarian kolosal pada upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Sejumlah penari membawakan tarian kolosal pada upacara HUT ke-80 RI di Tembagapura, Papua, Minggu (17/8/2025). Bisnis
Foto Lainnya
7+

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal
