Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri

Bisnis.com, JAKARTA - Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun ini, seluruh rakyat Indonesia menyambut HUT ke-80 RI dengan penuh semangat kebangsaan.

Upacara bendera digelar serentak di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Di sekolah, kantor pemerintahan, hingga lingkungan masyarakat, warga antusias mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat, seragam resmi, maupun busana bernuansa merah putih.

Selain upacara, perayaan juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan seperti kirab budaya, lomba rakyat, dan pentas seni yang menambah semarak suasana kemerdekaan.

Peringatan Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan.