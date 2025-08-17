Bisnis Indonesia Premium
Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri

Upacara bendera digelar serentak di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:00
Bisnis.com, JAKARTA - Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun ini, seluruh rakyat Indonesia menyambut HUT ke-80 RI dengan penuh semangat kebangsaan.

Upacara bendera digelar serentak di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Di sekolah, kantor pemerintahan, hingga lingkungan masyarakat, warga antusias mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat, seragam resmi, maupun busana bernuansa merah putih.

Selain upacara, perayaan juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan seperti kirab budaya, lomba rakyat, dan pentas seni yang menambah semarak suasana kemerdekaan.

Peringatan Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan.

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
Foto udara relawan menggunakan perahu karet dan kano melintas di sebelah bendera Merah Putih saat peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Situ Gintung, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (17/8/2025). Pembentangan bendera Merah Putih berukuran 30 x 45 meter di perairan Situ Gintung yang dilakukan oleh 80 relawan tersebut untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar
1 / 5
Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
Warga mengikuti upacara bendera saat peringatan kemerdekaan di Situs Persada Soekarno, Desa Pojok, Kediri, Jawa Timur, Minggu (17/8/2025). Kegiatan pentas seni anak dan upacara bendera dengan iringan lagu Indonesia Raya tiga stanza di rumah masa kecil Bung Karno tersebut guna memperingati HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
2 / 5
Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
Anggota Paskibraka berjalan dalam barisan saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (17/8/2025). Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju itu dihadiri sebanyak 3.000 undangan sebagai peserta. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho
3 / 5
Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
Foto udara upacara HUT ke-80 RI di Danau Rawa Pening, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/8/2025). Lembaga Kesenian dan Kebudayaan (LKK) Kabupaten Semarang menggelar upacara tersebut selain untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, juga untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian lingkungan sekaligus mempromosikan potensi wisata alam danau terbesar di Jawa Tengah kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
4 / 5
Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
Foto udara pengibaran Bendera Merah Putih raksasa di Tebing Hawu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (17/8/2025). Upacara dan pengibaran bendera raksasa di kawasan tebing hawu tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia sekaligus upaya melestarikan Kawasan Konservasi Karst Citatah. ANTARA FOTO/Abdan Syakura
5 / 5
