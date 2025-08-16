Nippon Paint Sambut Hari Kemerdekaan melalui Program CSR Merah Putih untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Nippon Paint kembali mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) “Merah Putih”. Program CSR tahunan ini berfokus pada pengecatan kapal nelayan dan gapura di berbagai wilayah, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi pahlawan ekonomi bangsa.

Program ini tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan, tapi juga menjadi simbol dukungan nyata bagi para nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satu komunitas yang berpartisipasi adalah Paguyuban Nelayan Muara Jaya di Ujung Kulon, Banten, di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pariwisata dan hasil laut.

Mark Liew, General Manager - TU Division, Nippon Paint Indonesia, menjelaskan, “Program CSR Merah Putih ini merupakan agenda tahunan kami untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendukung ekonomi lokal. Sebanyak 4.800 kapal nelayan dicat ulang menggunakan cat kayu dan besi Bee Brand 1000 serta Nippon Copper Paint Anti-Fouling dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Super White 9109. Nuansa merah putih ini melambangkan semangat kemerdekaan. Kami berharap kapal-kapal ini dapat beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan usaha para nelayan.”

Sejak 2021, Nippon Paint telah mendonasikan total 85.008 liter cat untuk pengecatan kapal nelayan. Bee Brand 1000 merupakan cat alkyd enamel premium yang mengkilap, cepat kering, dan tahan lama. Sementara itu, Nippon Copper Paint Anti-Fouling berfungsi melindungi kapal dari teritip dan organisme laut.

Ahmad Arofi, Ketua Paguyuban Nelayan Muara Jaya, menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih atas dukungan Nippon Paint. Bantuan pengecatan ini sangat membantu menjaga keselamatan dan keberlangsungan usaha kami.”

Selain program kapal nelayan, Nippon Paint juga konsisten menjalankan program Gapura Merah Putih sejak 2016. Tahun ini, sebanyak 126.609 liter cat didonasikan untuk 12.552 gapura di seluruh Indonesia. Pengecatan menggunakan Nippon Weatherbond Max dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Brilliant White 1001, yang telah disesuaikan dengan standar internasional Pantone untuk bendera Indonesia. Nippon Paint menjamin akurasi dan konsistensi warna 100% di seluruh Indonesia.