Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nippon Paint Sambut Hari Kemerdekaan melalui Program CSR Merah Putih untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Nippon Paint kembali mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Merah Putih.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 06:54
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Nippon Paint kembali mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) “Merah Putih”. Program CSR tahunan ini berfokus pada pengecatan kapal nelayan dan gapura di berbagai wilayah, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi pahlawan ekonomi bangsa.

Program ini tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan, tapi juga menjadi simbol dukungan nyata bagi para nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satu komunitas yang berpartisipasi adalah Paguyuban Nelayan Muara Jaya di Ujung Kulon, Banten, di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pariwisata dan hasil laut.

Mark Liew, General Manager - TU Division, Nippon Paint Indonesia, menjelaskan, “Program CSR Merah Putih ini merupakan agenda tahunan kami untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendukung ekonomi lokal. Sebanyak 4.800 kapal nelayan dicat ulang menggunakan cat kayu dan besi Bee Brand 1000 serta Nippon Copper Paint Anti-Fouling dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Super White 9109. Nuansa merah putih ini melambangkan semangat kemerdekaan. Kami berharap kapal-kapal ini dapat beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan usaha para nelayan.”

Sejak 2021, Nippon Paint telah mendonasikan total 85.008 liter cat untuk pengecatan kapal nelayan. Bee Brand 1000 merupakan cat alkyd enamel premium yang mengkilap, cepat kering, dan tahan lama. Sementara itu, Nippon Copper Paint Anti-Fouling berfungsi melindungi kapal dari teritip dan organisme laut.

Ahmad Arofi, Ketua Paguyuban Nelayan Muara Jaya, menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih atas dukungan Nippon Paint. Bantuan pengecatan ini sangat membantu menjaga keselamatan dan keberlangsungan usaha kami.”

Selain program kapal nelayan, Nippon Paint juga konsisten menjalankan program Gapura Merah Putih sejak 2016. Tahun ini, sebanyak 126.609 liter cat didonasikan untuk 12.552 gapura di seluruh Indonesia. Pengecatan menggunakan Nippon Weatherbond Max dengan warna Merah Merdeka 1945 dan Brilliant White 1001, yang telah disesuaikan dengan standar internasional Pantone untuk bendera Indonesia. Nippon Paint menjamin akurasi dan konsistensi warna 100% di seluruh Indonesia.

Nippon Paint Sambut Hari Kemerdekaan melalui Program CSR Merah Putih untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Nippon Paint kembali mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) “Merah Putih”.
1 / 3
Nippon Paint Sambut Hari Kemerdekaan melalui Program CSR Merah Putih untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Program CSR tahunan ini berfokus pada pengecatan kapal nelayan dan gapura di berbagai wilayah, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi pahlawan ekonomi bangsa.
2 / 3
Nippon Paint Sambut Hari Kemerdekaan melalui Program CSR Merah Putih untuk Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Program ini tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan, tapi juga menjadi simbol dukungan nyata bagi para nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satu komunitas yang berpartisipasi adalah Paguyuban Nelayan Muara Jaya di Ujung Kulon, Banten, di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pariwisata dan hasil laut.
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor

1 jam yang lalu

Tingkatkan Semangat Kebersamaan Lewat Lomba Agustusan
2+

Tingkatkan Semangat Kebersamaan Lewat Lomba Agustusan

2 jam yang lalu

Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI
2+

Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

3 jam yang lalu

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI
2+

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI

5 jam yang lalu

Pameran UMKM BNI wondrX 2025
3+

Pameran UMKM BNI wondrX 2025

6 jam yang lalu

Peringatan Hari Ritel Modern Indonesia
2+

Peringatan Hari Ritel Modern Indonesia

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Premium
3 menit yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
4 jam yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Emiten
3 menit yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil
Jasa & Niaga
4 menit yang lalu

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini
Hukum
20 menit yang lalu

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Gelombang Panas Landa Eropa, Warga Swedia dan Norwegia Diminta Hemat Air
Iklim dan Lingkungan
33 menit yang lalu

Gelombang Panas Landa Eropa, Warga Swedia dan Norwegia Diminta Hemat Air

Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun
Agribisnis
33 menit yang lalu

Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 16 Agustus Turun di Bawah Rp2 Juta

3

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

4

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

5

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan