Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Sociolla, pionir omnichannel beauty retailer di bawah naungan Social Bella, kembali menjalankan kampanye tahunan Love Local sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri kecantikan tanah air. Tahun ini, Sociolla berkolaborasi dengan lima brand lokal inspiratif yang masing-masing merepresentasikan kecantikan autentik dari kekayaan budaya dan alam Indonesia, yaitu BOB & FROU, From This Island, Guéle, LUXCRIME, dan Rahasia.

Kolaborasi ini sejalan dengan pertumbuhan pesat brand lokal dalam ekosistem Sociolla. Data internal Sociolla per Juli 2025 menunjukkan bahwa brand lokal kini mendominasi ekosistem omnichannel Sociolla dengan kontribusi sebesar 57% atau setara dengan lebih dari 240 brand – meningkat tajam dari hanya 10 brand pada tahun 2015. Kategori skincare dan makeup lokal mencatatkan pertumbuhan signifikan pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya itu, 100% produk parfum yang dijual di Sociolla kini juga berasal dari brand lokal.

Chrisanti Indiana, Co-founder & CMO Social Bella menyampaikan, “Sejak 2021, Love Local menjadi wujud nyata komitmen kami untuk memberdayakan brand lokal. Melalui ekosistem omnichannel kami, Sociolla hadir sebagai mitra strategis yang menjembatani brand dengan konsumen di Indonesia. Tahun ini, kami berkolaborasi dengan lima brand yang merepresentasikan kecantikan autentik masyarakat Indonesia beserta keindahan alamnya–melalui produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga lahir dari inspirasi budaya, alam, dan karakter masyarakat Indonesia. Di mana masing-masing punya filosofi, cerita, dan pendekatan khas dalam merespons kebutuhan konsumen modern–membuktikan bahwa brand lokal mampu bersaing dan terus relevan di industri kecantikan yang dinamis.”