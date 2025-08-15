Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025

Menggandeng lima brand kecantikan lokal inspiratif, Sociolla menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing brand Indonesia di panggung global.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 05:17
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Sociolla, pionir omnichannel beauty retailer di bawah naungan Social Bella, kembali menjalankan kampanye tahunan Love Local sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri kecantikan tanah air. Tahun ini, Sociolla berkolaborasi dengan lima brand lokal inspiratif yang masing-masing merepresentasikan kecantikan autentik dari kekayaan budaya dan alam Indonesia, yaitu BOB & FROU, From This Island, Guéle, LUXCRIME, dan Rahasia.

Kolaborasi ini sejalan dengan pertumbuhan pesat brand lokal dalam ekosistem Sociolla. Data internal Sociolla per Juli 2025 menunjukkan bahwa brand lokal kini mendominasi ekosistem omnichannel Sociolla dengan kontribusi sebesar 57% atau setara dengan lebih dari 240 brand – meningkat tajam dari hanya 10 brand pada tahun 2015. Kategori skincare dan makeup lokal mencatatkan pertumbuhan signifikan pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya itu, 100% produk parfum yang dijual di Sociolla kini juga berasal dari brand lokal.

Chrisanti Indiana, Co-founder & CMO Social Bella menyampaikan, “Sejak 2021, Love Local menjadi wujud nyata komitmen kami untuk memberdayakan brand lokal. Melalui ekosistem omnichannel kami, Sociolla hadir sebagai mitra strategis yang menjembatani brand dengan konsumen di Indonesia. Tahun ini, kami berkolaborasi dengan lima brand yang merepresentasikan kecantikan autentik masyarakat Indonesia beserta keindahan alamnya–melalui produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga lahir dari inspirasi budaya, alam, dan karakter masyarakat Indonesia. Di mana masing-masing punya filosofi, cerita, dan pendekatan khas dalam merespons kebutuhan konsumen modern–membuktikan bahwa brand lokal mampu bersaing dan terus relevan di industri kecantikan yang dinamis.”

Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025
Founder Rahasia Dhika Himawan, Founder From This Island Maudy Ayunda, Co-Founder & CMO Social Bella Chrisanti Indiana, Founder & CMO BOB & FROU Lizzie Parra, Founder Guéle Vanny Adelina, Founder LUXCRIME Achmad Nurul Fajridalam perayaan kampanye Love Local 2025 di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis
1 / 2
Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025
Tahun ini, Sociolla berkolaborasi dengan lima brand lokal inspiratif yang merepresentasikan kecantikan autentik dari kekayaan budaya dan alam Indonesia, yaitu BOB & FROU, From This Island, Guéle, LUXCRIME, dan Rahasia.
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Perkembangan Pembangunan IKN

11 jam yang lalu

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana
3+

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana

11 jam yang lalu

Indonesia Shoping Festival Targetkan Transaksi Sebesar Rp23,32 Triliun
2+

Indonesia Shoping Festival Targetkan Transaksi Sebesar Rp23,32 Triliun

13 jam yang lalu

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP
2+

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP

14 jam yang lalu

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati

14 jam yang lalu

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana
2+

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana

15 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
1 jam yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
2 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo (15/8) Mulai Pukul 10.27 WIB
Nasional
3 menit yang lalu

Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo (15/8) Mulai Pukul 10.27 WIB

Try Sutrisno Tiba di Kompleks Parlemen Jelang Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
4 menit yang lalu

Try Sutrisno Tiba di Kompleks Parlemen Jelang Sidang Tahunan MPR 2025

Harga Pangan Jumat (15/8): Beras Masih Tertahan di Atas HET
Jasa & Niaga
9 menit yang lalu

Harga Pangan Jumat (15/8): Beras Masih Tertahan di Atas HET

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kajian Perlindungan Ojol ke Pemerintah
Asuransi
15 menit yang lalu

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kajian Perlindungan Ojol ke Pemerintah

TNI dan Polisi Perketat Penjagaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI 2025
Nasional
16 menit yang lalu

TNI dan Polisi Perketat Penjagaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi