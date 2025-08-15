Bisnis Indonesia Premium
APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Untuk Dorong Ekonomi & UMKM

Festival belanja ini tidak hanya memberikan promo menarik, tapi juga jadi momentum untuk menggerakkan kembali sektor UMKM di tengah pemulihan ekonomi nasional.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 11:09
Bisnis.com, JAKARTA - Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80, para pengelola pusat perbelanjaan melalui Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berkomitmen dorong pertumbuhan ekonomi khususnya bidang retail agar dapat dan mendukung lini pembangunan negara.

Dalam momentum memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) kembali hadirkan Indonesia Shopping Festival 2025 pada tanggal 14 hingga 24 Agustus 2025 yang serentak digelar di berbagai pusat belanja di Indonesia. Festival belanja ini tidak hanya memberikan promo menarik, tapi juga jadi momentum untuk menggerakkan kembali sektor UMKM di tengah pemulihan ekonomi nasional.

“Indonesia Shopping Festival 2025 menghadirkan berbagai program unggulan seperti pesta diskon besar-besaran hingga 80%, angka yang melambangkan tahun Kemerdekaan Indonesia sebagai daya tarik pengunjung. Tidak hanya itu, diramaikan juga dengan pameran produk unggulan UMKM, serta kegiatan budaya dan hiburan bernuansa Kemerdekaan yang diadakan serentak di pusat perbelanjaan. Sehingga dari diselenggarakan Indonesia Shopping Festival diharapkan masyarakat dapat merasakan euphoria Kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif, sembari medorong pertumbuhan ekonomi nasioanl melalui sektor ritel dan industri kreatif.” Jelas Alphonzus Wijaja, selaku Ketua Umum APPBI.

APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Untuk Dorong Ekonomi & UMKM
Ketua Umum PHRI dan GIPI Hariyadi B Sukamdani (kiri) bersama Ketua Umum APBBI Alphonzus Widjaja pada acara pembukaan Indonesia Shopping Festival 2025 di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
1 / 3
APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Untuk Dorong Ekonomi & UMKM
Ketua Umum PHRI dan GIPI Hariyadi B Sukamdani (kanan) bersama Ketua Umum APBBI Alphonzus Widjaja (kiri), dan Ketua Bina dan Ketum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah melihat salah satu stand pada acara pembukaan Indonesia Shopping Festival 2025 di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
2 / 3
APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Untuk Dorong Ekonomi & UMKM
Pengunjung melihat baju di salah satu stand pada acara pembukaan Indonesia Shopping Festival 2025 di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Topik

