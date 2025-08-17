Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas peserta pawai Karnaval Kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selain karnaval, juga digelar Pesta Rakyat yang diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM hingga pertunjukan kembang api.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mengambil tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.