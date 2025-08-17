Bisnis Indonesia Premium
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 22:31
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas peserta pawai Karnaval Kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selain karnaval, juga digelar Pesta Rakyat yang diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM hingga pertunjukan kembang api. 

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mengambil tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri), dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kanan) menyaksikan Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Antara/Galih Pradipta/rwa.
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
Peserta tampil saat Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Antara/Galih Pradipta/rwa.
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
Sejumlah kendaraan hias mengikuti Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
Warga menyaksikan kendaraan hias pada Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
Warga menyaksikan panggung hiburan pada Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
