Wahana Hiburan Keluarga Pertama di Kota Bogor Resmi Dibuka di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor

Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Lippo Plaza Ekalokasari Bogor secara resmi membuka AMAZONE.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 05:04
Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Lippo Plaza Ekalokasari Bogor secara resmi membuka AMAZONE, pusat hiburan keluarga yang berlokasi di Lantai 2 yang kehadirannya di kota Bogor menjadi yang pertama. Menempati luas area lebih dari 1.600m2 AMAZONE menghadirkan berbagai wahana permainan anak yang edukatif interaktif bagi seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Pembukaan Amazon ditandai dengan pengguntingan pita oleh Henry Riady selaku CEO Lippo Malls Indonesia Lis Pandanwangi selaku Mall Director Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, dan mewakili Amazone adalah Artherius James Giandhi , Soegiandi selaku Direktur PT. Wangsa Mitra Fantasi yang dilakukan pada hari ini, Kamis tanggal 14 Agustus 2025, yang turut dihadiri oleh anak-anak dari panti asuhan Yayasan Yatim Piatu Yaomul Jabbaarul Ikhsan yang menjadi pengunjung pertama bermain di area AMAZONE.

Sebagai salah satu pusat hiburan keluarga ternama di Indonesia, AMAZONE hadir dengan lebih dari 130 wahana permainan yang meliputi berbagai jenis permainan arcade, wahana interaktif, dan aktivitas seru yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai usia. AMAZONE Indonesia memiliki ciri khas menghadirkan tema yang berbeda di setiap lokasinya. Seperti, AMAZONE di Lippo Plaza Ekalokasari mengangkat tema Modern City. Konsep yang diusung tidak hanya menghibur, tetapi juga mendorong interaksi sosial dan perkembangan motorik anak melalui permainan yang edukatif. Kehadiran AMAZONE di Lippo Plaza Ekalokasari semakin memperkuat posisi mal sebagai destinasi rekreasi keluarga yang lengkap, aman, dan menyenangkan di Kota Bogor.

Dalam rangka menyemarakkan pembukaan sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Plaza Ekalokasari Bogor dan AMAZONE mengundang anak-anak dari panti asuhan di sekitar Kota Bogor untuk merasakan langsung pengalaman bermain yang penuh keceriaan dan kebahagiaan di arena permainan AMAZONE secara gratis. Momen ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi dari Lippo Plaza Ekalokasari Bogor dan AMAZONE kepada masyarakat.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati berbagai promo menarik, seperti Potongan Harga Pengisian Saldo, dan lain lain. Acara juga akan diramaikan dengan sesi hiburan terbuka untuk pengunjung umum, sehingga suasana semakin meriah dan inklusif. Diharapkan, kehadiran AMAZONE dapat menjadi destinasi favorit keluarga Bogor untuk bermain, tertawa, dan menciptakan momen tak terlupakan bersama.
Lis Pandanwangi selaku Mall Director Lippo Plaza Ekalokasari, menyatakan, “Kami sangat antusias menyambut kehadiran AMAZONE pertama di Kota Bogor. Kehadiran AMAZONE di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan destinasi wisata keluarga dengan pengalaman belanja, wisata kuliner dan hiburan untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya. Dengan kehadiran AMAZONE kami berharap menjadi magnet hiburan baru yang memperkuat posisi mall sebagai destinasi hiburan keluarga dengan konsep permainan yang seru, aman ramah keluarga.“

CEO Lippo Malls Indonesia Henry Riady, Mall Director Lippo Plaza Ekalokasari Bogor Lis Pandanwangi, perwakilan Amazone Artherius James Giandhi, Direktur PT. Wangsa Mitra Fantasi Soegiandi menggunting pita saat pembukaan Amaozne di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
Pengunjung menikmati wahana di Amaozne Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

