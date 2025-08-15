Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 2.800 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk pengamanan jelang Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Petugas pengamanan internal hingga polisi dan TNI sudah bersiaga di sejumlah titik di dalam kompleks parlemen tersebut untuk mengamankan situasi.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.