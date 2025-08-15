Bisnis Indonesia Premium
2 Mantan Presiden dan 4 Mantan Wakil Hadir Pada Sidang Tahunan MPR

Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:10
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta

Dua di antaranya yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Selain SBY dan Jokowi, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, hingga Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin juga hadir. Sedangkan, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri belum terlihat hadir di Kompleks Parlemen.

Sidang tahunan ini juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan MPR-DPR, pimpinan lembaga negara, anggota parlemen, hingga duta besar negara sahabat.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (ketiga kiri), Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno (kiri), Wakil Presiden ke-11 Boediono (ketiga kanan), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin hadir pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (ketiga kiri), Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno (kiri), Wakil Presiden ke-11 Boediono (ketiga kanan), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin hadir pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) tiba untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Asprilla Dwi Adha
Penulis : Others
Editor : Nurul Hidayat

