2 Mantan Presiden dan 4 Mantan Wakil Hadir Pada Sidang Tahunan MPR

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta

Dua di antaranya yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Selain SBY dan Jokowi, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, hingga Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin juga hadir. Sedangkan, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri belum terlihat hadir di Kompleks Parlemen.

Sidang tahunan ini juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan MPR-DPR, pimpinan lembaga negara, anggota parlemen, hingga duta besar negara sahabat.